Çin Dışişleri Bakanı: Çin Dünya Barışının Savunucusu Olmaya Devam Edecek

BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in asla hegemonya, genişleme ya da nüfuz alanı peşinde koşmayacağını ve silahlanma yarışına girmeyeceğini, dünya barışının savunucusu olmaya devam edeceğini söyledi.

BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in asla hegemonya, genişleme ya da nüfuz alanı peşinde koşmayacağını ve silahlanma yarışına girmeyeceğini, dünya barışının savunucusu olmaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Qin bu açıklamayı Salı günü, Çin'in Küresel Güvenlik İnisiyatifi Konsept Belgesi'ni resmi olarak yayımladığı "Küresel Güvenlik İnisiyatifi: Çin'in Güvenlik Sorunlarına Çözüm Önerileri" konulu Lanting Forumu'nun açılış töreninde yaptı.

Qin, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin (GSI) ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik vizyonunu benimsediğini, bir güvenlik topluluğu oluşturmaya yönelik uzun vadeli hedefi takip ettiğini ve çatışma yerine diyalog, ittifak yerine ortaklık ve bir tarafın kazanıp diğerinin kaybettiği strateji yerine her iki tarafın kazandığı bir anlayışı öne çıkaran yeni bir güvenlik yolunu savunduğunu söyledi.

Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum vizyonundaki temel ilkeleri somutlaştırdığını ve tanıtılmasının ardından uluslararası toplum tarafından heyecanla karşılandığını belirten Dışişleri Bakanı Qin, 80'den fazla ülke ve bölgesel kuruluşun bu inisiyatife yönelik takdir ve desteklerini ifade ettiğini vurguladı.

Qin, "Küresel Güvenlik İnisiyatifi Konsept Belgesi"nin Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin temel fikir ve ilkelerini açıkladığını, öncelikleri, platformları ve işbirliği mekanizmalarını belirlediğini ve Çin'in dünya barışını koruma konusundaki sorumluluk duygusunu ve küresel güvenliği savunma konusundaki kesin kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

İşbirliğine yönelik 20 önceliğin konsept belgesinde yer aldığına dikkat çeken Qin bunların; BM'nin güvenlik yönetimindeki merkezi rolünün korunması, büyük ülkeler arasında koordinasyon ve sağlam etkileşimlerin teşvik edilmesi, hassas sorunların diyalog yoluyla barışçıl çözümünün kolaylaştırılması, geleneksel ve geleneksel olmayan güvenlik sorunlarıyla mücadele edilmesi ve küresel güvenlik yönetim sistem ve kapasitesinin güçlendirilmesi olarak özetlenebileceğini belirtti.

Qin, "Küresel Güvenlik İnisiyatifi, barışa her şeyin üzerinde değer veren geleneksel zarif Çin kültürüne dayanıyor ve Çin'in bağımsız barışçıl dış politikasından ve uygulamalarından ilham alıyor" ifadelerini kullandı.

Qin, "Çin hiçbir zaman bir çatışma veya savaş başlatmadı veya bir karış bile yabancı toprak işgal etmedi. Çin, bugüne kadar anayasasında barışçıl kalkınma taahhüdü koyan tek ülke olmaya devam ediyor. Çin asla hegemonya, genişleme veya nüfuz alanı peşinde koşmayacak, silahlanma yarışına girmeyecek ve dünya barışının savunucusu olmaya devam edecek" dedi.