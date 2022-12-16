Çin Dışişleri Bakanı, Çin-Ceec İşbirliğinin Derinleştirilmesi Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cuma günü, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) arasındaki 17.

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cuma günü, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) arasındaki 17. Ulusal Koordinatörler Toplantısı'nda video bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada, herkes için daha esnek, koordine edilmiş, açık ve yararlı ikili işbirliğinin ilerletilmesi çağrısında bulundu.

Çin-CEEC işbirliğinin son 10 yılını değerlendiren Wang, Çin ve CEEC ülkelerinin, derin tarihsel bağlara, tamamlayıcı kalkınma avantajlarına, güçlü işbirliği talebine ve ortak bir yeniden canlanma arzusuna sahip doğal ortaklar olduğunu söyledi.

Wang, uluslararası konjonktür nasıl olursa olsun, iki tarafın Çin-CEEC Beijing zirvesinde varılan uzlaşmaya uymaları ve ikili işbirliğini herkes için daha esnek, koordine edilmiş, açık ve yararlı hale getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Wang, Çin-CEEC işbirliğini ilerletmek için dört öneri sundu.

Çin Dışişleri Bakanı ilk olarak, iki tarafın dayanışma ve dostluk ilişkilerine sadık kalması gerektiğini söyleyerek, Çin'in Avrupa politikasının ana temasının dostluk ve genel hedefinin ise işbirliği olduğunu belirtti.

Wang ikinci olarak, ilgili ülkelerle daha fazla sinerji kurulması yönünde çağrıda bulundu. Wang, işbirliğinin, piyasa kurallarına ve AB standartlarına uyan Çin-AB işbirliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Avrupa'nın daha dengeli kalkınmasına büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

Üçüncü olarak ise Wang, kazan kazan anlayışına dayalı sonuçlar için dışa açılım politikasını sürdürme çağrısında bulundu ve Çin'in kararlı şekilde dünyaya daha geniş bir şekilde açılacağını, CEEC ülkelerinden daha rekabetçi ürünler ithal etmeye devam edeceğini ve Çin'deki CEEC şirketlerine eşit muamele edeceğini belirtti.

Dördüncü olarak işbirliğinin herkes için pragmatik ve yararlı olması gerektiğini söyleyen Wang, Çin'in tarım ürünü ve gıda, e-ticaret, finans, ara bağlantısallık, halklar arası etkileşimi kolaylaştırma ve diğer alanlarda daha fazla yeni tedbir almaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.