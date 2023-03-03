Çin Dışişleri Bakanı: Çin Birçok Alanda Suudi Arabistan'la İşbirliğine Hazır

YENİ DELHİ, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, ülkesinin Suudi Arabistan'la gerçekleştirilen üst düzey alışverişlere yönelik pozitif ivmeyi korumaya ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İşbirliği'ni ilerletmek üzere çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

YENİ DELHİ, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, ülkesinin Suudi Arabistan'la gerçekleştirilen üst düzey alışverişlere yönelik pozitif ivmeyi korumaya ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İşbirliği'ni ilerletmek üzere çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

1-2 Mart tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan el-Suud ile Perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda Qin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in geçen yıl ilk Çin-Arap Devletleri Zirvesi'ne ve Çin-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katıldığını ve Xi'nin Suudi Arabistan'a resmi ziyarette de bulunduğu hatırlattı.

Qin, bu iki etkinliğin Çin-Suudi Arabistan, Çin-KİK ve Çin-Arap ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Çin'in, yeşil ve dijital ekonominin yanı sıra enerji, ticaret ve yatırım alanlarında daha verimli sonuçlar elde etmek üzere Suudi Arabistan tarafıyla işbirliğine hazır olduğunu kaydeden Qin, Çin'in Suudi Arabistan'ın bölgesel konularda aktif rol oynamasını desteklediğini sözlerine ekledi.

Faysal ise Cumhurbaşkanı Xi'nin geçen yıl Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşıdığını söyledi.

Suudi Arabistan ve Çin'in büyük bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu ve ülkesinin Çin ile ilişkilere her zaman öncelik verdiğini vurgulayan Faysal, Suudi Arabistan-Çin ilişkilerinin büyük açılımlar göstereceğine yönelik inancını ifade etti.