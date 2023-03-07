Çin Dışişleri Bakanı: Çin-Avrupa İlişkileri Üçüncü Bir Tarafı Hedef Almıyor

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin-Avrupa ilişkilerinin üçüncü bir tarafı hedef almadığını, üçüncü bir tarafa bağımlı veya tabi olmadığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunu sırasında Çin'in dış politikası ve dış ilişkileri hakkında düzenlenen bir basın toplantısına katılıyor, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin-Avrupa ilişkilerinin üçüncü bir tarafı hedef almadığını, üçüncü bir tarafa bağımlı veya tabi olmadığını söyledi.

Qin, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, durum nasıl gelişirse gelişsin, Çin'in Avrupa'yı her zaman kapsamlı bir stratejik ortak olarak gördüğünü ve Avrupa entegrasyonunu desteklediğini ifade etti.

Çin'in Avrupa'nın tam olarak stratejik özerkliğe, kalıcı güvenlik ve istikrara ulaşmasını umduğunu kaydeden Qin, gerçek çok taraflılığı sürdürmek ve kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmek için Çin'in Avrupa ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.