NEW YORK, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Brezilya'nın önümüzdeki yıl ikili ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü bir fırsat olarak görüp ortaklıklarını yeni bir seviyeye çıkarması gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı, Brezilya ile İlişkileri Yeni Bir Seviyeye Yükseltme Çağrısı Yaptı

NEW YORK, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Brezilya'nın önümüzdeki yıl ikili ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü bir fırsat olarak görüp ortaklıklarını yeni bir seviyeye çıkarması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı Salı günü ABD'nin New York kentinde Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile görüşmesi sırasında yaptı.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya içten selamlarını ileten Wang, 2023'ün Çin-Brezilya ilişkilerinde önemli bir yıl olacağını söyledi.

Devlet Başkanı Lula'nın, göreve gelişinin 100. günü vesilesiyle Çin'e başarılı bir ziyaret gerçekleştirip Cumhurbaşkanı Xi ile derinlemesine stratejik iletişimde bulunduğunu ve önemli bir uzlaşıya varıldığını kaydeden Wang, iki tarafın yoğun üst düzey etkileşimleri sürdürdüğünü, karşılıklı siyasi güveni güçlü şekilde artırdığını ve çeşitli alanlardaki karşılıklı işbirliğini teşvik ettiğini sözlerine ekledi.

Vieira ise Brezilya'nın Çin'le ilişkilerine büyük değer verdiğini, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayat geçirmek ve önümüzdeki yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü birlikte kutlamak üzere Çin'le çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Vieira, Brezilya tarafının Çin'le üst düzey etkileşimleri sürdürmek, çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek ve ikili ilişkilerin daha da gelişmesini sağlamak için sabırsızlandığını söyledi.