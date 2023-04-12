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Çin Dışişleri Bakanı, BM Siyasi İşler Şefi ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı, BM Siyasi İşler Şefi ile Görüştü

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BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, başkent Beijing'de BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo ile bir araya geldi, 11 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, başkent Beijing'de BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo ile bir araya geldi, 11 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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