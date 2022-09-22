Çin Dışişleri Bakanı Wang, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü Güncel Haberler NEW YORK, 22 Eylül (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (solda), Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde devam eden BM Genel Kurulu 77. oturumu sırasında Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua) NEW YORK, 22 Eylül (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (solda), Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde devam eden BM Genel Kurulu 77. oturumu sırasında Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Sırbistan Güncel Haberler

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