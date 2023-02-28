Çin Dışişleri Bakanı, BM İnsan Hakları Konseyi'nde Konuştu Güncel Haberler CENEVRE, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang (ekranda) İsviçre'nin Cenevre kentinde BM İnsan Hakları Konseyi 52. Oturumu'nun Yüksek Düzeyli Bölümü'ne video bağlantısı aracılığıyla hitap ediyor, 27 Şubat 2023. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua) CENEVRE, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang (ekranda) İsviçre'nin Cenevre kentinde BM İnsan Hakları Konseyi 52. Oturumu'nun Yüksek Düzeyli Bölümü'ne video bağlantısı aracılığıyla hitap ediyor, 27 Şubat 2023. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Güncel Haberler

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