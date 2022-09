Çin Dışişleri Bakanı, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi Konulu Seminerde Konuştu

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yayınladığı basın bülteninde, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Perşembe günü, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin (UNCLOS) imzaya açılmasının 40. yıl dönümünü anmak amacıyla sanal ortamda düzenlenen bir uluslararası seminerde konuştuğunu bildirdi. Wang, 1982 yılında kabul edilen UNCLOS'un küresel denizcilik yönetiminde yeni bir sayfa açtığını ve insanlığın denizi daha iyi anlamasına, korumasına ve kullanmasına büyük ölçüde yardımcı olduğunu söyledi.

Wang Yi, sonuç sürecinin, amaçlarının ve uygulamasının gözden geçirilmesinin, çok taraflılığı desteklemek, tarafsızlık ve adaleti geliştirmek ve açık fikirli kalmak ve ilerlemek önemli olduğu için günümüzün küresel denizcilik sorunlarının ele alınmasında ilham verdiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Wang, "Gelişmekte olan önemli bir denizcilik ülkesi olarak Çin, meşru hak ve çıkarlarını uluslararası toplumun genel çıkarlarıyla dengelemeye çalışıyor ve her zaman diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte duruyor. UNCLOS müzakerelerinin tüm sürecinde bulunduk ve Sözleşmeyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer aldık" dedi. Çin'in her zaman UNCLOS'un ruhunu onurlandırdığını, yükümlülüklerini sıkı bir şekilde yerine getirdiğini, UNCLOS'un bütünlüğünü ve otoritesini sıkı bir şekilde savunduğunu ve Sözleşme'nin ihtilaf çözüm prosedürlerini kötüye kullanma girişimlerine karşı olduğunu belirten Wang, Çin'in denizcilikle ilgili anlaşmazlıkların, tarihi gerçeklere ve UNCLOS da dahil olmak üzere uluslararası yasalara saygı gösterilmesi temelinde dostane istişareler yoluyla doğrudan ilgili taraflarca çözülmesi gerektiğine her zaman inandığını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı, denizin sürdürülebilir gelişimini desteklemek, denizin barış ve huzurunu korumak için diyalog ve istişareyi savunmak, denizin ekolojik ortamını korumak için uluslararası işbirliğini ilerletmek ve küresel denizcilik yönetiminin iyileştirilmesi için uluslararası hukukun üstünlüğü ilkesini uygulamak amacıyla ortak bir geleceğe sahip bir topluluk olarak hareket etme ihtiyacını vurguladı. Wang Çin'in, daha yüksek standartlarda bir küresel denizcilik yönetimi ve insanlığın daha fazla denizcilik refahı için çabalamak amacıyla tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.