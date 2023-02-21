Çin Dışişleri Bakanı, Beijing'de Singapurlu Mevkidaşıyla Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in başkenti Beijing'de Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile biraraya geldi, 20 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan ile biraraya geldi.

Çin'in Singapur ile ikili ilişkilere ve Singapur'un bölgesel ve uluslararası konularda oynadığı eşsiz role büyük önem atfettiğini kaydeden Qin, Çin'in iki devlet başkanın ulaştığı önemli uzlaşıları uygulamaya koymak ve ikili ilişkilerde yeni gelişmeler kaydetmek üzere Singapur'la çalışmaya hazır olduğu söyledi.

İki ülkenin modernizasyonunun entegrasyon ve karşılıklı teşvikine yönelik önemli fırsatların bulunduğunu hatırlatan Qin, iki tarafın, birbirlerinin kalkınma stratejileri arasında daha fazla sinerji yakalamaya çalışması, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortaklaşa inşasını ileri götürmesi ve işbirliğinin artırılmasını teşvik etmesi gerektiğini dile getirdi.

Balakrishnan da Kovid-19 pandemisinden bu yana iki tarafın birbirlerine yardım ettiğini ve her türlü zorluğa karşı dayanışma sergilediğini ifade etti. Balakrishnan, Singapur ile Çin arasındaki karşılıklı güvenin arttığını ve aynı zamanda tatbiki işbirliğinin de sorunsuz ilerlediğini vurguladı.

İki tarafın çıkarlarının son derece bütünleşik olduğunu ve Singapur'un birçok alanda Çin ile işbirliğine yönelik beklentilerle dolu olduğunu kaydeden Balakrishnan, Singapur'un çok taraflılığı desteklemeye ve Çin ile birlikte barış ve refahı korumaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Üst düzey alışverişlerin bir sonraki aşaması için hazırlık yapacaklarını belirten iki taraf, doğrudan uçuşların tam olarak yeniden başlatılmasını hızlandırma konusunda mutabakata vardı ve merkezinde Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin bulunduğu açık ve kapsayıcı bir bölgesel işbirliği mimarisine bağlı kalacaklarını vurguladı.