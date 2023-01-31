Çin Dışişleri Bakanı Arjantinli Mevkidaşı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Pazartesi günü Arjantinli mevkidaşı Santiago Cafiero ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Pazartesi günü Arjantinli mevkidaşı Santiago Cafiero ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşme sırasında Qin, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun (CELAC) yedinci Zirvesi'ne başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığı için Arjantin'i kutladı.

Çin ve Arjantin'in iyi dostlar ve iyi ortaklar olduğuna dikkat çeken Qin, Çin'in iki ülkenin liderleri arasında varılan önemli fikir birliğini uygulamak, karşılıklı saygıya dayalı iyi gelenekleri ilerletmek, birbirine eşit davranmak ve Çin ile Arjantin arasında kazan-kazan işbirliği ile Çin-Arjantin kapsamlı stratejik ortaklığının daha fazla gelişmesini teşvik etmek için Arjantin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu bildirdi.

Çin'in her zaman olduğu gibi ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumada Arjantin'i destekleyeceğini söyleyen Qin, iki tarafın yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in yakın zamanda pandemi önleme ve kontrol önlemlerini optimize etmesi ve ayarlamasının, Çin ile Arjantin dahil diğer ülkeler arasındaki iletişim ve işbirliğini pekiştirmek için bir nimet olduğunu kaydetti.

Qin, Çin'in, Arjantin'in uluslararası ve bölgesel ilişkilerde daha büyük bir rol oynamasını ve mümkün olan en kısa sürede bir BRICS üyesi olmasını desteklediğini söyledi.

Bakan, Çin'in, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin uygulanmasını ortaklaşa teşvik etmek ve Çin-CELAC Forumu'nun sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek için Birleşmiş Milletler ve G-20 çerçevesinde Arjantin ile yakın işbirliği yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Arjantin ve Çin'in halk için yönetme konusunda benzer vizyona sahip olduğunu vurgulayan Arjantin Dışişleri Bakanı da, iki ülkenin kardeşçe bir ilişkiye sahip olduğunu ve ikili işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini bildirdi.

Arjantin'in tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğinin altını çizen Cafiero, Arjantin'in Çin ile Kuşak ve Yol işbirliğini yürütmeye, Çin-CELAC Forumu'nun inşasını aktif bir şekilde teşvik etmeye ve çok taraflılığı ortaklaşa uygulamaya istekli olduğunu vurguladı.