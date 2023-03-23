Çin Dışişleri Bakanı, Arap Birliği'nin 78. Yıl Dönümü Resepsiyonuna Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çarşamba günü Arap Birliği'nin 78. yıl dönümü ve Beijing'deki Arap Birliği Misyonu'nun 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyona kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çarşamba günü Arap Birliği'nin 78. yıl dönümü ve Beijing'deki Arap Birliği Misyonu'nun 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyona kutlama mesajı gönderdi.

Arap Birliği'nin, Arap devletlerinin birlikte güç arayışına bağlılığının bir simgesi olduğunu belirten Qin, birliğin uzun süredir Ortadoğu'da barış ve istikrarı teşvik etmeye, çok taraflılığı desteklemeye ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumaya adandığını söyledi.

Qin, Beijing'de Arap Birliği Misyonu'nun kurulmasından bu yana geçen 30 yıllık dönemde, misyonun Çin ile Arap devletleri arasındaki genel işbirliğinin güçlendirilmesi ve Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu'nun kurumsal inşası için aralıksız çaba sergilediğini dile getirdi.

Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin ilkinin geçen yıl başarılı şekilde gerçekleştirildiğini hatırlatan Qin, Çin ve Arap devletlerinin liderlerinin, yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğunun inşasına karar verdiğini, bunun da Çin-Arap ilişkileri tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Qin, yeni bir tarihsel başlangıç noktasında bulunan Çin'in, Arap tarafıyla birlikte çalışarak Zirve'nin sonuçlarından birlikte faydalanmaya, "dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma, eşitlik ve karşılıklı yarar ile kapsayıcılık ve karşılıklı öğrenme" özelliklerine sahip dostluk ruhunu ileriye taşımaya, yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin-Arap topluluğu inşasına yönelik somut adımlar atmaya ve birlikte Çin-Arap ilişkilerinin daha da parlak geleceğine öncülük etmeye hazır olduğunu söyledi.