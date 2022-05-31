Çin Dışişleri Bakanı: Amerikan Değerlerine Dayalı Ticaret, Temel Ekonomik Yasalara Aykırı - Haberler

SUVA, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin normal ticareti Amerikan değerlerine uygun olup olmadığına göre değerlendirmeye çalışmasının temel ekonomik yasalara aykırı olduğunu söyledi. Wang, Pazartesi günü Pasifik ada ülkelerinde süren turunun dördüncü ayağındaki Fiji'yi ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Wang, ABD'nin bir süre önce "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi" (IPEF) adlı programını başlatarak özgür, açık ve kapsayıcı yeni bir düzen oluşturma iddiasıyla ilgili "Ancak, ekonomik bir çerçeve gümrük vergisi indirimi olmadan nasıl özgür olabilir? Pazar erişimi olmadan, nasıl açık olabilir? Bölgenin ve hatta dünyanın en büyük pazarı olan Çin kasten dışlanırsa bu nasıl kapsayıcı olabilir?" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin başka ülkeleri kendi standartları ve kuralları ile sınırlama getirmeye ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün bulunduğu çok taraflı ticaret sisteminin dışında her şeye yeniden başlamaya çalıştığını da kaydetti. Wang, ABD'nin bu adımının, normal mal ticaretini kendi değerlerine göre değerlendirerek ekonomik meseleleri siyasileştirme, silahlandırma ve hatta ideolojikleştirme girişimine dikkat çektiğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin yaptığının temel ekonomik yasalara aykırı olduğunu, serbest piyasaya prangalar vurduğunu, karşılıklı alışverişler ve birbirini tamamlayan avantajlar içeren ekonomik küreselleşme eğilimine ters düştüğü için başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Xinhua / Güncel