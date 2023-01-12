Çin Dışişleri Bakanı: Afrika'daki Sözde 'Borç Tuzağı' Bir Söylem Tuzağı

ADDİS ABABA, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in Afrika'da bir "borç tuzağı" oluşturduğuna dair asılsız iddiaları yalanlayarak, sözde "borç tuzağının" Çin ve Afrika'ya dayatılan bir söylem tuzağı olduğunu belirtti.

ADDİS ABABA, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in Afrika'da bir "borç tuzağı" oluşturduğuna dair asılsız iddiaları yalanlayarak, sözde "borç tuzağının" Çin ve Afrika'ya dayatılan bir söylem tuzağı olduğunu belirtti.

Qin açıklamayı, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptı.

Afrika ülkelerinin son yıllarda ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek için aktif şekilde çalıştıklarını, ancak kaynak yetersizliğinin Afrika'nın refah ve canlanmasının önünde büyük engel oluşturduğunu söyleyen Qin, kalkınma finansmanı ile borç artışını dengelemenin tüm ülkelerin kalkınma yolunda direkt icabına bakması gereken bir mesele olduğunu vurguladı.

Qin, sevinci ve kederi paylaşan iyi kardeş ülke olarak Çin ve Afrika'nın ortak kalkınma yolunda yan yana ilerlediğini ifade etti.

Çin'in her zaman Afrika'nın borç yükünü hafifletmesine yardım etmeye kararlı olduğuna dikkati çeken Qin, ülkesinin G20 Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin aktif bir katılımcısı olduğunu hatırlattı. Bakan, ülkesinin 19 Afrika ülkesiyle borç yardımı konusunda anlaşmalar imzaladığını veya uzlaştığını, ayrıca Çin'in G20 üyeleri arasındaki en fazla borç servisi ödemesini askıya alan ülke olduğunu belirtti.

Qin, Çin'in G20 Ortak Çerçevesi kapsamında Çad, Etiyopya ve Zambiya için vaka bazında borç sorununun halledilmesinde de aktif rol aldığını söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Kasım 2021'de Çin-Afrika İşbirliği Forumu Sekizinci Bakanlar Konferansı'nın açılış töreninde, Çin'in IMF'nin (Uluslararası Para Fonu) Özel Çekme Hakları tahsisi payından Afrika ülkelerine 10 milyar ABD doları aktarmaya hazır olduğunu söylediğini hatırlatan bakan, buna yönelik çalışmanın aşamalı olarak ilerlediğini söyledi.

Qin, Dünya Bankası verilerinden alıntı yaparak, çok taraflı finans kurumları ve ticari kredi kuruluşlarının Afrika'nın toplam dış borcunun yaklaşık dörtte üçünü ellerinde tuttuklarını belirterek, bu kurum ve kuruluşların Afrika ülkelerinin borç yükünü hafifletmek için daha sağlam tedbirler alabileceklerini ve almaları gerektiğini vurguladı. Bakan, "Çin, tüm tarafları, Afrika'nın borç yükünün hafifletilmesine yönelik ortak eylemler ve adil yük paylaşımı ilkesine uygun şekilde katkıda bulunmaya çağırıyor" dedi.

Afrika'nın borç meselesinin aslında bir kalkınma sorunu olduğuna işaret eden Qin, Afrika'nın bağımsız ve sürdürülebilir kalkınma kapasitesini artırmak için sorunun çözümünün, yalnızca belirtilerin değil, aynı zamanda temel nedenlerin de borç sorununun halledilmesi yoluyla ele alınmasından geçtiğini belirtti.

Bakan, Çin'in Afrika ile finansman işbirliğinin, Afrika'nın bağımsız ve sürdürülebilir kalkınma kapasitesini artırmak amacıyla, genel olarak altyapı inşaatı ve üretim kapasitesi gibi alanlarda olduğunu ifade etti.

Sözde "borç tuzağının" Çin ve Afrika'ya dayatılmış bir söylem tuzağı olduğunu belirten Qin, Çin-Afrika ortak projelerinin kıtanın gelişmesine ve insanların geçim kaynaklarının artmasına katkıda bulunup bulunmayacağını sadece Afrika halkının söyleyebileceğini vurguladı.

Qin, ortak kalkınmanın daha iyi sağlanması için, Çin'in Afrika halkının iradesine saygı duymaya devam edeceğini ve Afrika'daki fiili duruma dayalı Çin-Afrika işbirliği yoluyla Afrika halkına somut faydalar sağlayacağını sözlerine ekledi.