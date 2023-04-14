Çin Dışişleri Bakanı, Afganistan'a İlişkin Toplantının Sonuçlarını Açıkladı

SEMERKAND, Özbekistan, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Rusya, Pakistan ve İran dışişleri bakanlarının katıldığı Afganistan konulu ikinci gayri resmi toplantıya başkanlık ettikten sonra görüşmede varılan bir dizi önemli fikir birliği hakkında...

SEMERKAND, Özbekistan, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Rusya, Pakistan ve İran dışişleri bakanlarının katıldığı Afganistan konulu ikinci gayri resmi toplantıya başkanlık ettikten sonra görüşmede varılan bir dizi önemli fikir birliği hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Qin'in aktardığına göre Perşembe günü düzenlenen görüşmede üzerinde anlaşılan noktalar şöyle:

Birincisi, Afganistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygıyı yeniden teyit etmek ve ülkenin siyasi geleceğinin ve kalkınma yolunun "Afgan liderliği, Afgan mülkiyeti" ilkesine uygun şekilde belirlenmesini desteklemek.

İkincisi, Afganistan'da terörizm dahil mevcut güvenlik durumuna dikkat çekmek ve Afgan geçici hükümetini daha görünür önlemler almaya, terörizmi kontrol altına alma ve kararlılıkla mücadele taahhüdünü yerine getirmeye, her türlü terör örgütünü parçalayıp ortadan kaldırmaya, ülke topraklarının herhangi bir terörist güç tarafından kullanılmasını önlemeye ve Afganistan'daki yabancı kurum ve vatandaşların güvenliği ile meşru hak ve çıkarlarını korumak için etkili önlemler almaya çağırmak.

Üçüncüsü, Afgan yönetici makamlarını kadınlar, çocuklar ve etnik azınlıklar da dahil olmak üzere tüm Afgan halkının temel hak ve çıkarlarını koruyacak kapsayıcı bir hükümet kurmaya davet etmek.

Dördüncüsü, ABD ve müttefiklerinin Afganistan'daki mevcut zor durumda tarihsel sorumluluk taşıdıklarını; Afganistan'a yönelik tek taraflı yaptırımları derhal kaldırmaları ve Afgan halkına ait denizaşırı fonları derhal iade etmeleri gerektiğini; Afganistan'da ve bölgede bir daha askeri üs inşa etmemeleri gerektiğini vurgulamak.

Beşincisi, Afganistan'a insani yardım sağlamaya devam etmek, uyuşturucu üretiminin engellenmesinin etkili şekilde kontrolü ve tarım ürünlerinin ekiminin geliştirmesine yardım etmek, bağımsız ve sürdürülebilir kalkınma kapasitesini artırmak için uluslararası topluma çağrıda bulunmak.

Altıncısı, Afgan meselesinin siyasi çözümüne yardımcı olan tüm diplomatik çabaları desteklemek ve uluslararası toplumu, özellikle Birleşmiş Milletleri, Shanghai İşbirliği Örgütü'nü, Afganistan'ın komşu ülkeleri arasında Afgan meselesine ilişkin dışişleri bakanları toplantısını ve Afganistan konusunda "Moskova formatı" istişarelerinin önemli bir rol oynamasını desteklemek.