Çin Dışişleri Bakanı: Abd, Taiwan Meselesini İstismar Ederek Çin'i Kontrol Altına Alma Çabalarından Vazgeçmeli

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, ABD'nin Taiwan meselesini istismar ederek Çin'i kontrol alma çabalarından vazgeçmesi ve temel olan tek Çin ilkesine geri dönmesi gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, ABD'nin Taiwan meselesini istismar ederek Çin'i kontrol alma çabalarından vazgeçmesi ve temel olan tek Çin ilkesine geri dönmesi gerektiğini söyledi.

14. Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden yıllık oturumu sırasında Salı günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Qin, "ABD, Taiwan Boğazı'nda gerçekten barışçıl bir ortam bekliyorsa Çin'e olan siyasi taahhüdünü yerine getirmeli ve 'Taiwan'ın bağımsızlığına' kesin olarak karşı çıkarak bunun önüne geçmeli" dedi.

Taiwan Boğazı boyunca barış ve istikrar sağlanmasına karşı gerçek tehdidin "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçler olduğunu belirten Qin, buna karşılık barış ve istikrar için sağlam dayanak noktasının tek Çin ilkesi ve barış ve istikrarın gerçek koruyucularının ise Çin-ABD arasındaki üç ortak bildiri olduğunu vurguladı.

"Taiwan meselesinin yanlış ele alınması Çin-ABD ilişkilerinin temelini sarsacak" diyen Qin, "Taiwan meselesi, Çin'in temel çıkarlarının tam merkezinde bulunuyor, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelinin dayanağı ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi" dedi.

ABD'nin Taiwan meselesine neden olduğu için kaçınılamaz bir sorumluluğu olduğunu belirten Qin, Çin'in bu konuyu ABD'nin gündemine getirmesinin nedeninin, ABD'yi Çin'in iç işlerine karışmayı bırakmaya çağırmak olduğunu ifade etti.

Bakan, ABD'nin Taiwan konusundaki çifte standart tutumunu sorgulayan bir dizi soru yöneltti.

Qin, "ABD neden Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğinden uzun uzun bahsederken, Taiwan konusunda Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygısızlık ediyor? ABD neden Çin'den Rusya'ya silah vermemesini isterken, 17 Ağustos Bildirisi'ni ihlal ederek Taiwan'a silah satmaya devam ediyor? ABD neden bir yandan bölgesel barış ve istikrarın korunmasından söz ederken, diğer yandan gizlice 'Taiwan'ı yok etme planı' formüle ediyor?" diye sordu.

Qin ayrıca, Taiwan sorununun çözümünün Çin'in kendi iç meselesi olduğundan hiçbir ülkenin Taiwan ile ilgili meselelere karışmaya hakkı olmadığını vurguladı.

Qin, "Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki insanlar aynı aileden olduğu için Çin elinden gelen tüm samimiyeti göstermeye devam edecek ve barışçıl yeniden birleşmenin sağlanması için azami çaba sarf edecek. Ancak Çin gerekli tüm tedbirleri alma seçeneğini de saklı tutacak" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, Çin hükümetinin ve halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kesin kararlılığının, güçlü iradesinin ve büyük kabiliyetinin asla hafife alınmaması gerektiğini sözlerine ekledi.