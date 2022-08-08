Çin Dışişleri Bakanı: ABD Taiwan Konusunda Üç Açıdan Yanıldı

DAKKA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazar günü Bangladeş'i ziyareti sırasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı pervasız gezide üç açıdan yanlış yaptığını söyledi. Wang bu açıklamayı son duruma ve ABD tarafının kaçamak yanıtlarına cevaben yaptı. Wang, ilk olarak, ABD tarafının Çin'in iç işlerine ağır şekilde karıştığını söyledi ve Çin'in defalarca bildirmesine ve uyarmasına rağmen ABD'nin bildiğini okuduğunu ve üçüncü en üst düzey yetkilisinin Çin'in Taiwan bölgesine sözde "ziyaretini" ayarladığını sözlerine ekledi. Taiwan'ın ABD'nin değil, Çin topraklarının bir parçası olduğunun anlaşılması gerektiğini ve ABD tarafının bu konuda kamuoyuna taahhütte bulunduğunu ifade eden Wang, bu sebeple ABD tarafının bu eyleminin Çin'in egemenliğine yönelik ciddi bir ihlal olduğunu da sözlerine ekledi. İkincisi, ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığı" güçlerine bilerek göz yumduğunu ve desteklediğini söyleyen Wang, herhangi bir ülkenin ulusal birliğini koruması ve ayrılıkçı unsurların pervasızca davranmasına asla izin vermemesi gerektiğini sözlerine ekledi. Wang, Taiwan bölgesinde iktidarda olan Demokratik İlerleme Partisi'nin parti programına "bağımsızlık" arayışını dahil ettiğini ve son yıllarda artan biçimde "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşmak ve "iki Çin" veya "bir Çin, bir Taiwan" yaratmak için her türlü yola başvurduğunu söyledi.

Wang, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın bunu açıkça desteklediğini ve Çin halkına karşı ayrılıkçı güçlerle aynı tarafta yer aldığını da sözlerine ekledi. Üçüncü olarak Wang, bilinçli olarak Taiwan Boğazı'nın iki tarafında barışı sabote eden ABD'nin, herkesin bildiği üzere, önce sorun yarattığını ve daha sonra bunu stratejik hedefine ulaşmak için kullandığını söyledi. Wang, Pelosi'nin pervasız Taiwan gezisini düzenleyerek ABD'nin bu eski oyunlarını tekrarlamaya çalıştığına dair işaretler olduğunu kaydetti. Washington'ın bu fırsatı bölgeye askeri konuşlandırma yapmak için kullandığını söyleyen Wang bunun, tüm tarafların son derece uyanık olması ve kararlı biçimde boykot etmesini gerektiren bir durum olduğu konusunda uyardı. Wang, Çin'in kararlı duruşunun yanı sıra haklı, makul, yasal, gerekli, açık ve orantılı karşı tedbirlerinin, Çin'in dokunulmaz egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumayı, ABD'nin "Taiwan'ı Çin'i kontrol altında tutmak için kullanma" girişimini engellemeyi, Taiwanlı yetkililerin "bağımsızlık gündemleri için ABD'nin desteği peşinde koşma" yanılsamasını kırmayı ve Taiwan Boğazı'nın iki yakasında barışı ve bölgesel istikrarı içtenlikle korumayı hedeflediğini söyledi.

Wang, birbirlerinin iç işlerine karışmama ilkesinin devletler arası ilişkilerin geliştirilmesi için bir "altın kural" ve gelişmekte olan ülkelerin egemenliklerini ve güvenliklerini korumaları için bir "sihirli araç" olduğunu vurguladı. Çin'in, ülke olarak duruşunun çok sayıda ülke tarafından anlayışla kabul edilmesini ve desteklenmesini takdir ettiğini söyleyen Wang, tek taraflı zorbaca eylemlerin zaman zaman meydana gelmesinden dolayı, uluslararası toplumun uluslararası ilişkileri yöneten normları ve uluslararası hukuku hep birlikte desteklemek ve tüm gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını korumak için daha açık bir konsensüse ulaşması ve daha fazla güçlü ses çıkarması gerektiğini sözlerine ekledi.