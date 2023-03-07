Çin Dışişleri Bakanı: ABD'nin 'Hint-Pasifik Stratejisi' Çatışma Çıkarmak İçin Özel Bloklar Oluşturmayı Öngörüyor

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, ABD'nin "Hint-Pasifik Stratejisi" ile özel bloklar oluşturmak, çatışma çıkarmak ve bölgesel bütünlüğü tehlikeye atmak için örgütlenmek istediğini belirtti.

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, ABD'nin "Hint-Pasifik Stratejisi" ile özel bloklar oluşturmak, çatışma çıkarmak ve bölgesel bütünlüğü tehlikeye atmak için örgütlenmek istediğini belirtti.

Çin'in ulusal yasama organının devam eden yıllık oturumu sırasında Salı günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Qin, "Hint-Pasifik Stratejisi"nin, bölgesel güvenliği koruduğunu iddia etmesine karşın aslında çatışmaya yol açtığını ve NATO'nun Asya-Pasifik versiyonunu yaratmak istediğini söyledi.

ABD'nin "Çin'in faaliyet gösterdiği stratejik ortamı şekillendireceği" iddiası aslında Hint-Pasifik stratejisinin gerçek amacı olan Çin'i kuşatma isteğini ortaya koyuyor.

Bu tür bir girişimin, yalnızca ASEAN merkezli açık ve kapsayıcı bölgesel işbirliği yapısını bozup, bölge ülkelerinin genel ve uzun vadeli çıkarlarını zedeleyeceğini belirten Qin, bu girişimin başarısız olmaya mahkum olduğunu ifade etti.

Bakan, Asya'da Soğuk Savaş döneminin yeniden alevlenmemesi ve Ukrayna tarzı bir krizin tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Güvenlik ve ekonomi açısından kime güvenileceğine ilişkin görüşlerini paylaşan Qin, bölgede ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir topluluk oluşturmak için zorluklar karşısında birlik olmanın, güvenlik ve kalkınmayı birlikte sürdürmenin ve birlikte çalışmanın gerekli olduğunu söyledi.

Bölge ülkelerinden mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği son temaslar hakkında da gazetecilere bilgi veren Qin, "Hepimizin olmasını en çok istediği şey kalkınma, işbirliği ise en çok konuştuğumuz başlık. Çin'in yüksek kaliteli kalkınmayı hızlandırması, yüksek standartlı dışa açılmayı teşvik etmesi ve yeni bir kalkınma yaklaşımını teşvik etmesiyle başta bölge ülkeleri olmak üzere dünyadaki tüm ülkelere kesinlikle yeni fırsatlar getireceğine inanıyorum" dedi.