Çin Dışişleri Bakanı ABD Heyetiyle Görüştü

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Cumartesi günü Beijing'de dostluk grupları ve iş çevrelerinden temsilcilerin yer aldığı ABD heyetiyle bir toplantı yaptı.

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Cumartesi günü Beijing'de dostluk grupları ve iş çevrelerinden temsilcilerin yer aldığı ABD heyetiyle bir toplantı yaptı.

Heyete hoş geldiniz dileklerini ileten Qin, Çin ve ABD arasında sağlıklı, istikrarlı ve yapıcı ilişkileri geliştirmeye yönelik tutumlarının değişmediğini söyledi.

Qin, Çin'in her zaman iki ülkenin birbirine saygı duyması, barış içinde birarada yaşaması ve kazan kazan anlayışına dayalı işbirliği yapması gerektiğine inandığını belirtti.

Sağlam ikili ilişkiler için her iki tarafın da çaba göstermesi gerektiğini kaydeden Qin, ABD'yi sıfır toplamlı anlayışı terk etmeye, Çin'i haksız yollarla kontrol altına alıp baskı uygulamaya son vermeye ve ikili ilişkileri sağlıklı ve istikrarlı kalkınma yoluna yeniden sokmak için Çin ile beraber çalışmaya çağırdı.

Qin, ABD'li şirketlerin Çin'deki yatırımlarını artırmalarını memnuniyetle karşılayacaklarını, Çin'in de yabancı şirketler için iş ortamını geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

ABD heyeti üyeleri de ziyaret sırasında, Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki gücü ve canlılığı ile Çin halkının ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik beklentilerini derinden hissettiklerini ifade etti.

Heyet temasları sırasında ikili ilişkilerin sağlam gelişimi ve istikrarına verdikleri desteğin yanı sıra iki ülkenin izolasyon veya çatışma kısır döngüsüne girmesini önleme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Yüz yüze temasların artmasından memnuniyet duyacaklarını ifade eden heyet, iki ülke arasındaki uçak seferlerinin artırılmasını, çeşitli sektörler arasındaki alışverişin desteklenmesini ayrıca ekonomik, ticari ve yatırım alanlarındaki ikili işbirliğinin ilerletilmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.