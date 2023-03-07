Çin Dışişleri Bakanı: ABD Hem İki Ülke Hem de Dünya Yararına İyi Geçinmenin Yolunu Bulmalı

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in ABD'den her iki ülkeye ve dünyaya faydalı olacak şekilde Çin'le geçinmenin doğru yolunu bulmasını umduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 14. Ulusal Halk Kongresi'nin (NPC) ilk oturumu sırasında Çin'in dış politikası ve dış ilişkileri konusundaki basın toplantısına katılıyor, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Yuguo)

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in ABD'den her iki ülkeye ve dünyaya faydalı olacak şekilde Çin'le geçinmenin doğru yolunu bulmasını umduğunu söyledi.

Salı günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumu sırasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Qin, Çin'in ABD ile sağlam ve istikrarlı bir ilişki sürdürmek üzere karşılıklı saygı, barış içinde birarada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini uygulamaya devam edeceğini vurguladı.

Qin, "ABD hükümetinin, iki halkın çağrılarına kulak vermesini, stratejik 'tehdit enflasyonu' endişesinden sıyrılmasını, sıfır toplamlı Soğuk Savaş zihniyetini terk etmesini ve 'siyasi doğruculuğun' kendisini ele geçirmesine izin vermemesini umuyoruz" diye konuştu.