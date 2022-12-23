Çin Dışişleri Bakanı, ABD'den Asya Derneği Mütevelli Heyeti Eş Başkanı ile Görüştü

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü Asya Derneği Mütevelli Heyeti eş başkanı John L. Thornton ile biraraya geldi.

Wang, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak için öncelikle ABD tarafının Çin'e ilişkin doğru algıyı oluşturması gerektiğini vurguladı.

İki ülke liderinin, Endonezya'nın Bali kentinde yaptıkları görüşmede ikili ilişkiler için yol gösterici ilkelerin araştırılması ve oluşturulması konusunda önemli bir fikir birliğine vardığını hatırlatan Wang, Çin'in, karşılıklı saygı, barış içinde birlikte var olma ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine dayalı olarak iki ülkenin birbiriyle iyi geçinmesi için doğru yolu formüle etmeye hazır olduğunu söyledi.

Wang, ABD tarafının Çin'e yönelik mantıksız çevreleme ve baskı uygulamalarından vazgeçmesi, ABD Başkanı Biden'ın olumlu sözlerini eyleme dökmesi ve Çin'e yönelik olumlu ve pragmatik politikalara geri dönmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Tekrar eden bölgesel sorunlar ve iklim değişikliği ile gıda ve enerji krizleri gibi küresel zorluklar karşısında iki büyük ülke olarak Çin ve ABD'nin gerekli işbirliğini yürütmesi gerektiğinin altını çizen Wang, bunun büyük ülkelerin sorumluluğunda olmasının yanı sıra uluslararası toplumun ortak beklentisi olduğunu da ifade etti.

"ABD ile her düzeyde diyaloğa açığız" diyen Wang, Çin'in Amerikan işletmelerinin ve stratejik ve akademik profesyonellerinin iki ülke arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirmek için daha fazla yüz yüze fikir alışverişi için Çin'e gelmelerini memnuniyetle karşıladığını da sözlerine ekledi.

ABD ve Çin'in birbirleriyle işbirliği yapabilecek stratejik ortaklar olması gerektiğini belirten Thornton da, ABD ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik alışverişi teşvik etmede, Amerikalıların Çin hakkındaki genel anlayışının geliştirilmesinde ve ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı büyümesini desteklemedeki rolünü oynamaya devam edeceğini söyledi.