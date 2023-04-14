Çin Dışişleri Bakanı: Abd, Afganistan'daki Başarısızlığından Gerçek Anlamda Ders Çıkarmalı

SEMERKANT, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, ABD'yi Afganistan'daki çok yönlü başarısızlığından ders almaya ve mümkün olan en kısa sürede izlediği yolu değiştirmeye çağırdı.

SEMERKANT, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, ABD'yi Afganistan'daki çok yönlü başarısızlığından ders almaya ve mümkün olan en kısa sürede izlediği yolu değiştirmeye çağırdı.

Qin söz konusu açıklamayı, Perşembe günü Özbekistan'ın Semerkant kentinde, Çin, Rusya, Pakistan ve İran Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşen ikinci gayrı resmi toplantı sonrası basını bilgilendirirken yaptı. Bakana, Beyaz Saray'ın ay başında ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi konusunda yayımladığı bir araştırma raporuyla ilgili soru yöneltildi. Çekilmenin "büyük bir istihbarat başarısızlığı" olduğunu kabul eden rapor, alelacele geri çekilmeden önceki yönetimi sorumlu tutuyor.

Qin, ABD'nin Afganistan'daki başarısızlığının çok yönlü olduğuna işaret etti. İlk olarak askeri başarısızlığa değinen Qin, Afganistan'ı zorla "ele geçirmenin" ülkeye bir an bile barışı getirmediğini ve 20 yıllık ABD işgalinin ülkede 20 yıl süren çatışma ve kargaşa anlamına geldiğini belirtti.

İkinci olarak ise siyasi başarısızlığın altını çizen Qin, ABD ve Batı'nın dayattığı "demokratik dönüşümün" sadece ters etki yarattığını ve ülkedeki ulusal uzlaşma konusunun bugüne kadar ertelenmesine yol açtığını ifade etti.

Üçüncü olarak da terörle mücadeledeki başarısızlığa işaret eden Qin, ABD terörle mücadele ettikçe Afganistan'da terörün o oranda yaygınlaştığını, ülkedeki terörist grupların sayısının yirmi yıl önce tek haneli iken bugünlerde 20'nin üzerine çıktığını, bunun da "güvenlik alanında büyük bir kara delik" oluşturduğunu vurguladı.

Bakan, ABD'nin askeri olarak geri çekilmesinin orada yarattığı durumun sorumluluğundan kaçabileceği anlamına gelmediği gibi raporun da Afganistan'daki menfur suçlarının sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı. ABD'nin kayıtsız davranıp Afgan halkının yaşadığı zorlukları görmezden gelemeyeceğini kaydeden Qin, Afganistan'dan zorla alınan güçlükle kazanılmış paranın bir an önce iade edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Qin, ABD'nin bırakın teröre destek vermeyi ve ondan faydalanmayı, diğer ülkelerin sistemlerini yargılamak ve bunlara müdahale etmek için Batı standartlarını kullanmak veya Afganistan ve bölgede askeri güçleri yeniden konuşlandırmaya çalışmak yerine, tarihten ciddi anlamda ders çıkarmasını ve en kısa sürede izlediği yolu değiştirmesini umduğunu sözlerine ekledi.