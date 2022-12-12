Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı, Çin'i Ziyaret Eden ABD'li Yetkililerle Görüştü

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng, 11-12 Aralık tarihlerinde, ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink ve Beyaz Saray Ulusal...

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng, 11-12 Aralık tarihlerinde, ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Çin İşleri Kıdemli Direktörü Laura Rosenberger ile Çin'in başkenti Beijing yakınlarındaki Langfang kentinde görüşmelerde bulundu.

İki taraf, Çin ile ABD liderlerinin Endonezya'nın Bali kentinde vardıkları konsensüsü uygulama konusunu derinlemesine görüştü. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tarafların Çin-ABD ilişkilerine yön veren ilkeler konusunda istişarelerin ilerletilmesi ve Taiwan meselesi gibi en hassas ve önemli meselelerin düzgün biçimde ele alınmasının yanı sıra tüm düzeylerde etkileşim ve belli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi konularını görüştüğü kaydedildi.

Taraflar ayrıca uluslararası ve bölgesel konuların yanı sıra ortak çıkarları ilgilendiren meseleler hakkında yoğun biçimde görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlık, her iki tarafın da müzakerelerin samimi, derinlemesine ve yapıcı olduğu konusunda hemfikir olduğunu ve iletişimi sürdüreceklerini bildirdi.