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Çin Dışişleri: Asya Kış Oyunları'nda ABD Kaynaklı Siber Saldırılar

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Çin Dışişleri Bakanlığı, 9. Asya Kış Oyunları sırasında Çin'e yönelik siber saldırıların ABD ve müttefikleri tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Sözcü Guo Jiakun, saldırıların izlerinin ABD, Hollanda ve Singapur'dan geldiğini belirtti.

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, 9. Asya Kış Oyunları sırasında Çin'e düzenlenen siber saldırıların ana kaynağının ABD ve müttefikleri olduğunu söyledi.

Guo perşembe günkü basın toplantısında Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Durum Müdahale Merkezi ve Ulusal Bilgisayar Virüsü Önleme Teknolojisi Mühendislik Laboratuvarı tarafından aynı gün yayımlanan rapora atfen konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Raporda Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletindeki rekabet ve kritik ağ altyapılarının bilgi sistemlerinin yurtdışında çok sayıda ağ saldırısına maruz kaldığı belirtiliyor. Ayrıca söz konusu saldırıların izlerinin sürülerek ABD, Hollanda ve Singapur gibi ülke ve bölgelerden kaynaklandığının belirlendiği ifade ediliyor.

Guo, "Raporu not ettik ve raporun ortaya koyduğu kötü niyetli siber faaliyetler konusunda ciddi endişe duyduğumuzu belirtmek isteriz" dedi.

Sözcü, raporun bir kez daha Çin'in tüm dünyada siber saldırıların ana mağdurlarından biri olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

ABD'ye sorumlu bir tutum takınma, kendisi hakkında düşünme ve diğerlerine iftira atmaktan vazgeçme çağrısı yapan Guo, Çin'in kendi siber güvenliğini korumak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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