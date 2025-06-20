Çin Dışişleri, ABD'nin Eğitim İşbirliği Açıklamalarını Değerlendirdi

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çinli öğrencilerin eğitim görmesine yönelik olumlu açıklamalarını memnuniyetle karşılayarak, eğitim işbirliğinin siyasallaştırılmaması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, eğitim işbirliğinin siyasallaştırılmasına karşı olduklarını vurgulayarak, ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın Çinli öğrencilerin ABD'de eğitim görmesini memnuniyetle karşıladığı yönündeki açıklamalarına uygun hareket etmesini temenni ettiklerini söyledi.

Guo, perşembe günkü basın toplantısında konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Çin ile ABD arasındaki eğitim işbirliğinin, iki tarafın da yararına olduğunun altını çizen sözcü, "ABD'nin, Başkan Trump'ın Çinli öğrencilerin ABD'de eğitim görmesini memnuniyetle karşıladığı yönündeki açıklamalarına uygun hareket ederek ülkedeki Çinli öğrenci ve akademisyenlerin yasal ve meşru hak ve çıkarlarını etkin şekilde korumasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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