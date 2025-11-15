Çin Dışişleri: AB, Çinli İşletmelere Adil ve Öngörülebilir Bir Ortam Sağlamalı

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Avrupa Birliği'nin Çinli işletmelere Avrupa'daki yatırım ve faaliyetleri için adil ve öngörülebilir bir ortam sağlamasını bekledikleri söyledi.

Lin, cuma günkü basın toplantısında Çin AB Ticaret Odası'nın yayımladığı 2025-2026 AB'deki Çinli İşletmelerin Gelişimi Raporu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözcü, Çinli şirketlerin AB iş ortamına ilişkin genel değerlendirmesinin üst üste 6 yıldır düşüş gösterdiğini ve Çinli işletmelerin önündeki en büyük engelin "belirsizlik" olduğunu ifade etti.

Lin, "Raporu dikkate alıyoruz ve Çinli işletmelerin Avrupa'daki faaliyetlerine yönelik devam eden baskılardan endişe duyduklarını da not ediyoruz" dedi.

Lin, son yıllarda Çin ile ekonomik rekabeti savunan AB'nin, Çin konusunda "risk almamayı" teşvik ettiğini, "ekonomik güvenlik" ve "adil rekabet" bahanesiyle bir dizi korumacı önlem aldığını söyledi.

AB'nin, yarı iletken, 5G ve elektrikli araçlar gibi Çin ve AB'nin karşılıklı fayda sağlayabileceği alanlara kısıtlamalar getirdiğini ve Çinli işletmelere yönelik ayrımcı ve kısıtlayıcı önlemler uyguladığını vurgulayan Lin, bu adımların küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin sağlıklı işleyişini bozduğunu kaydetti.

Söz konusu önlemlerin AB'nin endüstriyel rekabet gücüne hiçbir katkı sağlamadığını, piyasa açıklığında gerileme yönünde olumsuz bir mesaj verdiğini ve Çinli işletmelerin AB'ye yatırım güvenini zedelediğini kaydeden Lin, bunun da nihayetinde AB'nin kendi çıkarlarına zarar vereceğini ifade etti.

Lin yıllar içinde Çinli işletmelerin AB pazarını keşfetmeye devam ettiğini ve kurumsal sorumluluklarını yerine getirerek AB'nin ekonomik büyümesine, yeşil dönüşümüne, istihdamına ve halkın refahına olumlu katkıda bulunduğunu kaydetti.

Çin'in üst düzey liderlerinin 15. Beş Yıllık Plan önerilerinin, önümüzdeki 5 yıl için ülkenin ekonomik kalkınma yol haritasını çizdiğini hatırlatan sözcü, Çin'in modernleşme çabalarının süreceğini ve daha yüksek standartlarda açılımının, Çin-AB işbirliği için daha fazla fırsat yaratacağını vurguladı.

Lin, karmaşık ve değişken uluslararası konjonktür, yavaşlayan küresel ekonomik büyüme ve artan ticaret korumacılığı karşısında, Çin ve AB'nin diyalog ve işbirliğini geliştirmesinin, serbest ticareti ve adil rekabeti desteklemesinin ve anlaşmazlıkları görüşmeler yoluyla yapıcı şekilde çözmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Lin, "AB'den pazar açıklığı taahhüdüne bağlı kalmasını, adil rekabet ilkelerini korumasını, Çinli işletmelerin makul öneri ve meşru taleplerine kulak vermesini ve onlara Avrupa'da adil ve öngörülebilir bir yatırım ve iş ortamı sağlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

Lin, AB'nin, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan kapsamında ticareti ve yatırımı artırma ve ortak kalkınmayı sağlama yönündeki çabalarıyla ortaya çıkan önemli fırsatları değerlendirmesini memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.