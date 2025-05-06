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Çin, Dış Uzayın Barışçıl Kullanımı İçin Uluslararası İşbirliği Çağrısı Yaptı

Çin, Dış Uzayın Barışçıl Kullanımı İçin Uluslararası İşbirliği Çağrısı Yaptı
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Çin'in BM'deki daimi temsilcisi Li Song, dış uzayın barışçıl kullanımı ve küresel yönetişimin iyileştirilmesi için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Uzay teknolojilerinin hızlı gelişimiyle birlikte yeni zorluklar ortaya çıktığını belirtti.

VİYANA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler ve Viyana'daki diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Li Song, dış uzayın barışçıl kullanımına yönelik uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve küresel yönetişimin sürekli şekilde iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Li, pazartesi günü Dış Uzayın Barışçıl Kullanımı Komitesi'ne bağlı Hukuk Alt Komitesi'nin 64. oturumunda konuşma yaptı.

An itibarıyla insanlığın evreni keşfini eşi görülmemiş bir hızla değiştiren uzay teknolojisinin, aynı zamanda küresel uzay yönetişimine yönelik yeni zorluklar ortaya çıkardığını kaydeden Li, uluslararası toplumun hakiki çok taraflılığı sahiplenip tek taraflılık ve zorbalığın her türüne karşı çıkması gerektiğini ifade etti.

Uzayda aktif şekilde uluslararası işbirliği yürüttüklerini ve uzaya ilişkin gelişmeleri uluslararası toplumla paylaştıklarını hatırlatan Li, Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi ile işbirliği içinde seçtikleri deney projelerinin ilk partisinin an itibarıyla Çin'in uzay istasyonunda yürütülmesini buna örnek gösterdi.

Li, dış uzayın keşfine yönelik başarıların, Küresel Güney başta olmak üzere tüm insanlığa fayda sağlaması için dış uzayın barışçıl kullanımına ve küresel yönetişimin iyileştirilmesine daha fazla katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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