Çin Dış Ticaretinde İstikrarlı Büyüme

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in dış ticaretinin yüksek gümrük vergilerine rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü, bu durumun da çeşitli risk ve zorluklara karşı koyma konusunda ülkenin tam donanımlı, yetenekli ve kendinden emin olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Mao, çarşamba günkü basın toplantısında gümrük vergisi gibi dış faktörlerin Çin ekonomisi üzerindeki etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sözcü, kısa süre önce açıklanan Birleşmiş Milletler raporuna göre küresel ekonomik büyümenin, artan ticari gerilimler ve politika belirsizliği nedeniyle 2025 yılında yavaşlayarak yüzde 2,4'e gerilemesinin beklendiğinin öngörüldüğünü de hatırlattı.

Bunlara rağmen, uluslararası medyada Çin'in ekonomik performansının "beklentilerin üzerinde" ve "dirençli" olarak tanımlandığını kaydeden Mao, Çin'in yılın ilk 4 ayındaki ticaret rakamlarına dikkat çekti.

Çin'in yılın ilk 4 ayındaki mal ithalat ve ihracatının toplam değerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4, ihracatınsa yüzde 7,5 arttığını söyleyen Mao, bunun güçlü uluslararası rekabet gücünü gösterdiğini ifade etti.

Sözcü, yabancı işletmeler için daha geniş alan ve istikrarlı hedefler sağlayan Çin'in, dışa açılım politikasını genişletmeye devam ettiğini vurguladı.

Mao, "Tüm bunlar da çeşitli risk ve zorluklara karşı koyma konusunda Çin'in tam donanımlı, yetenekli ve kendinden emin olduğunu gösteriyor" dedi.