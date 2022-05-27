Çin, Dış Ticareti İstikrara Kavuşturmak ve Geliştirmek İçin Önlemleri Detaylandırdı - Haberler

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Çin, Dış Ticareti İstikrara Kavuşturmak ve Geliştirmek İçin Önlemleri Detaylandırdı

Xinhua - Güncel
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Çin, Dış Ticareti İstikrara Kavuşturmak ve Geliştirmek İçin Önlemleri Detaylandırdı

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ekonomisi ile sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarlı seviyede tutmak hedefiyle, dış ticareti dengelemek ve yükseltmek için aldığı önlemleri detaylandırdı.

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ekonomisi ile sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarlı seviyede tutmak hedefiyle, dış ticareti dengelemek ve yükseltmek için aldığı önlemleri detaylandırdı. Çin Devlet Konseyi'nin Perşembe günü yayınladığı yönergeye göre, önemli dış ticaret kuruluşlarına yönelik hizmetler geliştirilecek ve dış ticaret kargolarına engelsiz lojistik sağlamak için önlemler alınacak. Yönergeye göre, dış ticaret işletmelerine yönelik mali ve finansal destek güçlendirilecek, sınır ötesi e-ticaretin desteklenmesi için çaba sarf edilecek. Yönergede ayrıca, çevrimiçi sergilerin, işletmelerin dış ticaret işlem hacmini artırmalarına yardım etmek için optimize edilmesi gerektiği belirtildi. Yönergeye göre, ithalatı teşvik etmek için de bir dizi yeni teşhir bölgesi geliştirilecek.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Güncel, Haberler

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