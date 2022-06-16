Çin, Dış Ticareti 2022'de Makul Aralıkta Tutma Konusunda Kendine Güveniyor - Haberler

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Çin, Dış Ticareti 2022'de Makul Aralıkta Tutma Konusunda Kendine Güveniyor

Xinhua - Güncel
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Çin, Dış Ticareti 2022'de Makul Aralıkta Tutma Konusunda Kendine Güveniyor

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, Çin'in dış ticaretini yılın tamamında makul aralıkta tutarak ekonomik temellere daha fazla katkıda bulunma konusunda kendine güvendiği belirtildi.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, Çin'in dış ticaretini yılın tamamında makul aralıkta tutarak ekonomik temellere daha fazla katkıda bulunma konusunda kendine güvendiği belirtildi. Ülkenin toplam ithalat ve ihracatı, Nisan'da yüzde 0,1 genişlemesinin üzerine geçen ay önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 9,6 yükseldi. Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, basın toplantısındaki konuşmasında, "Toparlanma, dış ticaret işletmelerinin işe devam etmesinin sıralamada öne alınması ve büyümeden yana önlemlerin etki göstermeye başlamasıyla birlikte geldi" dedi.

Dünya ekonomisindeki kırılgan toparlanma ortamı ile masraflar, tedarik zincirleri ve lojistikle ilgili problemlerin hala mevcut olduğunu belirten Shu, salgın kontrolü, ekonomik ve sosyal kalkınma ile destekleyici tedbirlerin etkin koordinasyonunun dış ticaret büyümesinin desteklenmesine yardımcı olacağını söyledi. "Vergi indirimi ile ticaretin serbest ticaret anlaşmalarıyla kolaylaştırılması, dış ticaretin desteklenmesinde önemli bir rol oynayacak" diyen Shu, Çin'in artan sayıda serbest ticaret anlaşması ortağına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Güncel Haberler

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