Çin Dış Ticarete İlişkin Yeni Bir Yönerge Yayımladı

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin, dış ticaretin ölçeğinde sağlanan istikrarlı büyümeyi korumayı ve yapısını iyileştirmeyi hedefleyen bir yönerge yayımladı.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Taicang Limanı'ndaki konteyner terminali, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin, dış ticaretin ölçeğinde sağlanan istikrarlı büyümeyi korumayı ve yapısını iyileştirmeyi hedefleyen bir yönerge yayımladı.

Çin Devlet Konseyi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönergeye göre dış ticaret, ekonomik büyüme ve istihdamdaki istikrarın korunmasında önemli rol oynuyor ve Çin, ticarete destek vererek pazar payını genişletmeyi hedefliyor.

Yönergede, Çin'in fiili katılımlı yerli fuarların kapsamlı şekilde yeniden başlatılması için çaba göstereceği ve denizaşırı fuarlara katılan dış ticaret şirketlerine desteğini güçlendireceği belirtildi.

Belgede ayrıca uluslararası uçak seferlerinin, özellikle yurt içindeki önemli havalimanlarından düzenli şekilde yeniden başlatılmasına yönelik çabaların önemi vurgulandı.

Yönergeye göre Çin, önemli dış ticaret ürünlerinin ithalat ve ihracatını artırmaya, nakliye şirketleriyle otomobil firmalarını birbirine bağlamaya yönelik çaba göstermeye ve teşvik alan teknoloji ve ürün ithalatı kataloğunun revizyonunu hızlandırmaya odaklanacak.

Belgede ayrıca, küçük ve mikro yabancı firmalar için finansman ve kredi geliştirme desteği sağlama amaçlı hükümet destekli finansman kurumlarını teşvik etme çabaları da dahil olmak üzere, mali desteğin artırılacağı belirtildi.

Yönergede, dış ticarette inovasyon kalkınmasını hızlandırmak açısından, dış ticaret işletmelerinin sınır ötesi e-ticaret ve diğer yeni iş modelleri yoluyla satış kanallarını genişletmelerinde desteklenmesine yönelik çabaların önemine işaret edildi.

Belgede, Çin'in dış ticaret kalkınma ortamını optimize etmek için mal taşımacılığı ve gümrük işlemlerinin verimliliğini artıracağı da belirtildi.