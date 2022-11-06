Çin, Dinamik Sıfır Kovid Politikasına Bağlı Kalacak, Müdahale Önlemlerini Optimize Edecek

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi yetkilisi Hu Xiang Cumartesi günü, ülkesinin dinamik sıfır Kovid politikasını sürdüreceğini ve pandemiyle mücadelenin daha bilime dayalı ve hedef odaklı olmasını sağlamak için müdahale önlemlerini optimize etmeye...

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi yetkilisi Hu Xiang Cumartesi günü, ülkesinin dinamik sıfır Kovid politikasını sürdüreceğini ve pandemiyle mücadelenin daha bilime dayalı ve hedef odaklı olmasını sağlamak için müdahale önlemlerini optimize etmeye devam edeceğini söyledi.

Beijing'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Hu, Çin'deki Kovid-19 kontrolünün karmaşık bir durumla karşı karşıya olduğunu ve birkaç şehirde bölgesel salgınların ve enfeksiyon kümelerinin dikkat çeken şekilde yeniden ortaya çıktığını söyledi.

Hu, bununla birlikte ülke çapında durumun kontrol altında olduğunu, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde virüsün kontrol altına alınmasında somut ilerleme kaydedildiğini, Guangdong, Fujian, Heilongjiang, Hebei ve Henan gibi diğer eyaletlerde de salgınların kademeli olarak stabil hale geldiğini belirtti.

Hu, Çin'in sağlık departmanının, virüsün değişen özelliklerine uygun olarak önleme ve kontrol önlemlerini düzenlemek için tıp uzmanlarıyla birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi.

Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi'nden bir diğer yetkili Tuo Jia, salgını kontrol altına alma önlemlerinin kötüye kullanılmasına dair kamuoyu endişeleriyle ilgili olarak, bazı bölgesel yetkililerin virüsü kontrol altına almak için farklılaştırılmamış karantina politikaları uygulamak ve seyahat kısıtlamalarını genişletmek gibi basit önlemler aldığının gözlemlendiğini kaydetti.

Bu tür yaklaşımların anlamsız formaliteler ve bürokrasi doğurduğunu, bilimsel ve hedef odaklı salgın kontrolü yoluyla Kovid-19'la mücadelenin ekonomik ve sosyal kalkınma ile koordine edilmesi gerekliliğine aykırı olduğunu belirten Tuo ilgili makamların sorumlu departmanların bu tür davranışları zamanında düzeltmesini sağlayacağını ve bunu yapmayanlara cezalar verileceğini söyledi.