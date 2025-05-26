Çin, Dijital ve Akıllı Tedarik Zincirleri İçin Yeni Eylem Planı Uyguluyor

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin, modernizasyon çalışmaları kapsamında dijital ve akıllı tedarik zincirlerinin gelişimini hızlandırmak üzere yeni bir eylem planını yürürlüğe koydu.

Pazartesi günü Çin Ticaret Bakanlığı ve yedi diğer bakanlık tarafından ortaklaşa çıkarılan eylem planıyla, tedarik zincirlerinin dijitalleştirilmesi, akıllı hale getirilmesi ve görselleştirilmesi için yapay zeka, nesnelerin interneti ve blokzincir gibi en son teknolojilerin benimsenmesi öngörülüyor.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre plan, tarımsal tedarik zincirlerini iyileştirmeyi, akıllı imalat tedarik zincirlerini geliştirmeyi, toptan satış sektöründe tedarik zinciri entegrasyonunu güçlendirmeyi, perakende tedarik zincirlerini optimize etmeyi ve lojistik maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Öte yandan Çin'in, sanayi ve tedarik zincirlerinin direnç ve güvenliğini artırmaya yönelik sistemleri iyileştirme, reel ve dijital ekonomi arasında tam entegrasyonu teşvik etme ve işletmeleri, geleneksel endüstrileri dönüştürme ve güncellemede dijital ve akıllı teknolojileri uygulamaya teşvik etme yönündeki çabaları artarak devam ediyor.

Plan, 2030 yılına kadar ülkenin başlıca sektörleri ve kilit önemdeki alanlarında kullanılacak sıkı biçimde iç içe geçmiş, akıllı ve kendi kendini destekleyen sistemler aracılığıyla dijital ve akıllı tedarik zincirleri oluşturmaya yönelik ikame edilebilir modeller oluşturmayı amaçlıyor.

Plan çerçevesinde 2030 yılına kadar dijital ve akıllı tedarik zinciri sektöründe ulusal çapta öncülük eden yaklaşık 100 işletmenin desteklenmesi de hedefleniyor.