Çin, Dijital Seyahat Kodu Uygulamasını Salı Günü Kaldırıyor

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü yaptığı duyuruda, şehirlerarası yapılan seyahatleri izleyerek kayda geçiren dijital sistemin Salı gününden itibaren kullanımdan kaldırılacağını bildirdi.

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü yaptığı duyuruda, şehirlerarası yapılan seyahatleri izleyerek kayda geçiren dijital sistemin Salı gününden itibaren kullanımdan kaldırılacağını bildirdi.

Çin'de dijital seyahat kodu olarak da bilinen telekomünikasyon tabanlı dijital araç, merkezi yetkililerin şartları doğrultusunda tüm kanallarda hizmet vermeyi durduracak.

Dijital seyahat kodu Çin'in Kovid-19 önleme ve kontrol tedbirlerinin bir parçası olarak 2020 yılında kullanıma girmişti. Kişilerin şehirlerarası seyahatlerinin izlenmesini sağlayan dijital seyahat kodu, potansiyel bulaşma risklerine karşı hedeflenen önlemlerin alınmasında yerel yönetimlere yardımcı olmak üzere tasarlanmıştı.