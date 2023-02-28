Çin Dijital Gelişime Yönelik Teşvik Planını Açıkladı

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin, ülkenin dijital gelişiminin genel düzenlemesi için bir plan yayımladı.

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin, ülkenin dijital gelişiminin genel düzenlemesi için bir plan yayımladı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi tarafından ortaklaşa açıklanan plana göre dijital bir Çin inşa etmek, dijital çağda Çin modernleşmesinin ilerlemesi için önemli ve ülkenin rekabet gücünde yeni avantajların geliştirilmesine sağlam destek sağlayacak.

Plana göre 2025 yılına kadar, dijital altyapıda etkin karşılıklı bağlantılı, önemli ölçüde iyileştirilmiş bir dijital ekonomi ve dijital teknoloji inovasyonunda elde edilen büyük atılımlarla dijital bir Çin'in inşasında önemli ilerleme kaydedilecek.

2035 yılına gelindiğinde Çin, dijital gelişme açısından küresel ölçekte ön sıralarda yer alacak ve ülkenin ekonomik, politik, kültürel, sosyal ve ekolojik alanlardaki dijital ilerlemesi daha koordineli ve yeterli olacak.

Plan, dijital teknolojinin ve reel ekonominin derinlemesine entegrasyonuna ve dijital teknolojinin tarım, imalat, finans, eğitim, tıbbi hizmetler, ulaşım ve enerji sektörlerinde uygulanmasına yönelik destek de içeriyor.

Plan, etkili dijital hükümet hizmetleri, gelişen bir siber kültür, geniş çapta erişilebilir dijital kamu hizmetleri ve dijital teknolojiyle güçlendirilmiş ekolojik yönetişime sahip bir dijital ülke öngörüyor.

Fikri mülkiyet haklarının daha iyi korunması çağrısı da yapan plana göre, bağımsız dijital teknoloji inovasyonu için bir sistem kurulacak ve işletmeler teknolojik inovasyonda öncü bir rol oynamaya teşvik edilecek.