Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, diğer gelişmekte olan ülkelerle yakın işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Ding, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Çin'in karbon zirvesi ve karbon nötrlüğü hedeflerine yönelik çalışmalarını artırdığını ve diğer ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelesine yardımcı olmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Çin, diğer gelişmekte olan ülkelerle yeşil ve düşük karbonlu bir gelecek için işbirliği yapmaya hazır

DUBAİ, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin'in yeşil ve düşük karbonlu bir gelecek inşa etmek için diğer gelişmekte olan ülkelerle yakın işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi olan Ding, söz konusu açıklamayı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Cumartesi günü gerçekleşen G77 ve Çin Liderler Zirvesi'ndeki konuşması sırasında yaptı.

Çin'in son yıllarda karbon zirvesi ve karbon nötrlüğü hedeflerine yönelik çalışmaları aktif ancak ihtiyatlı şekilde artırdığını belirten Ding, bu alanlardaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getiren Çin'in, diğer gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelelerine yardımcı olmak için de çaba sarf ettiğini söyledi.

Küresel iklim yönetiminin geliştirilmesi için daha gidilecek uzun bir yol olduğunu ifade eden Ding, G77 ve Çin'i ortak söylem benimsemeye ve çıkarlara bağlı kalmaya çağırdı.

Başbakan Yardımcısı, ilgili taraflardan sürdürülebilir kalkınmayı ortaklaşa teşvik etmeleri, yeşil dönüşüme ilişkin kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmelerini, karşılıklı yardımı artırmalarını ve kalkınma ile koruma arasında yeni bir koordinasyon yöntemi oluşturmalarını istedi.