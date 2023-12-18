Çin, Di'er-1 Uydusunu Uzaya Gönderdi
JİUQUAN, 18 Aralık (Xinhua) -- Di'er-1 uydusunu taşıyan SQX-1 ticari taşıyıcı roket Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden havalanıyor, 17 Aralık 2023. Di'er-1 uydusu, Beijing saati ile 15.00'da fırlatma alanından havalanan roketle planlanan yörüngeye gönderildi.
JİUQUAN, 18 Aralık (Xinhua) -- Di'er-1 uydusunu taşıyan SQX-1 ticari taşıyıcı roket Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden havalanıyor, 17 Aralık 2023.
Di'er-1 uydusu, Beijing saati ile 15.00'da fırlatma alanından havalanan roketle planlanan yörüngeye gönderildi. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)