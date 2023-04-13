Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi Ekonomik Canlılığı Artırmak İçin Önlem Alma Sözü Verdi

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi Başkanı Luo Wen, piyasa canlılığını artırmak ve yüksek kaliteli kalkınma elde etmek için ilgili reformları derinleştirmek de dahil olmak üzere somut tedbirler alma sözü verdi.

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi Başkanı Luo Wen, piyasa canlılığını artırmak ve yüksek kaliteli kalkınma elde etmek için ilgili reformları derinleştirmek de dahil olmak üzere somut tedbirler alma sözü verdi.

Luo, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmanın, milyonlarca dinamik ve dayanıklı ticari işletmenin katkısı olmadan elde edilemeyeceğini söyledi.

Yetkili, canlılığı artırmak için yönetimin piyasa düzenlemesi reformunun derinleştirileceğini, adil rekabetin ilerletileceğini, kanuna dayalı denetimim güçlendirileceğini, ticari kuruluşlara yardım etmek için daha fazlasının yapılacağını ve piyasa düzeninin standartlaştırılmasına devam edileceğini ifade etti.

Pazara giriş ve çıkış sisteminin iyileştirileceğinin güvencesini veren Luo, birleşik, standart hale getirilmiş, adil ve şeffaf düzenleyici kuralların oluşturulacağını ve ticari kuruluşlar için kurumsal işlem maliyetlerinin daha da azaltılacağını belirtti.

Luo, düzenleyici kuruluşların fiyat sahtekarlığı, ihlal ve kalpazanlığın yanı sıra yanlış tanıtım gibi piyasa usulsüzlüklerin üzerine kararlılıkla gideceğini sözlerine ekledi.