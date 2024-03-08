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Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi Başkanı, birleşik iç pazar geliştirmeyi hedefliyor

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Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi Başkanı Luo Wen, bölgesel korumacılık uygulamaları ve piyasa bölünmeleri gibi sorunları ele almak için çaba göstereceklerini söyledi.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi Başkanı Luo Wen, 2024 yılında birleşik bir iç pazar geliştirmeyi hedefleyerek, bölgesel korumacılık uygulamaları ve piyasa bölünmeleri gibi acil sorunları ele almak için daha fazla çaba gösterme sözü verdi.

Luo Cuma günü Çin'in ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ikinci oturumu sırasında açıklamalarda bulundu.

Luo, yönetimin adil rekabetin gözden geçirilmesi, işletmelerin bölgeler arası yer değiştirmesi ve faaliyet göstermesinin kolaylaştırılması ve gizli engellerden yararlanan yerel korumacı uygulamaların düzeltilmesi için düzenlemeler getirilmesi konusunda baskı yapacaklarını söyledi.

İdarenin standardizasyon konusundaki çalışmalarıyla ilgili olarak Luo, Çin'in kurumsal açılımın ilgili yönlerini istikrarlı bir şekilde genişleteceğini ve yabancı sermayeli işletmelerin yasalara uygun olarak standartların oluşturulması sürecine eşit bir şekilde katılmalarını destekleyeceğini belirtti.

Luo ayrıca, Çin'in uluslararası standardizasyon çalışmalarına da aktif olarak katılacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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