Çin Devlet Konseyi, Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı ve Havzasının Korunması ve Geliştirilmesi İçin Yönergeyi Onayladı

BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı ve havzasının korunması, geliştirilmesi, kullanılması ve restorasyonunu teşvik etmeyi amaçlayan bir yönergeyi onayladı.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan yönergeye göre, 2025 yılına kadar oluşturulması beklenen iyi koordine edilmiş bir koruma çerçevesi dahilinde, ekonomik kuşak ve nehir havzasında tahıl üretimi, ekoloji, taşkın kontrolü ve kültürel miras korunacak.

Yönerge ayrıca, ekonomik kuşağın 2035 yılı itibarıyla ekolojik ilerleme, bölgesel bağlanabilirlik ve gelişmiş yaşanabilirlik sergilemesini öngörüyor.

Bakanlığa göre yönerge, ilçe düzeyindeki 1.100'den fazla bölgeyi kapsayan ekonomik kuşak ve nehir havzası boyunca karaların, iç suların ve deniz alanlarının mekansal planlamasına yön veriyor.

Qinghai-Tibet Platosu'ndan doğan Yangtze Nehri, eyalet düzeyindeki 11 bölgeden geçerek 6.300 kilometreden fazla aktıktan sonra Doğu Çin Denizi'ne dökülen, Çin'in en uzun su yolu olma özelliğini taşıyor. Ülkenin ekonomik güç merkezlerinden, mega kentlerinden ve başlıca pirinç üretim bölgelerinden bazıları nehir havzası hattında yer alıyor.