Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Madenlerin Akıllı İnşa ve Gelişiminin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong Perşembe günü yaptığı açıklamayla akıllı madenlerin inşası ve güvenli şekilde geliştirilmesinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong Perşembe günü yaptığı açıklamayla akıllı madenlerin inşası ve güvenli şekilde geliştirilmesinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Madenlerin akıllı ve güvenli gelişimi hakkındaki ulusal bir video konferansta konuşan Wang, insanlara öncelik verilmesi, bilim ve teknolojinin desteğiyle madenlerin geliştirilip güvenliklerinin sağlanmasının teşvik edilmesi ve madencilik sektörünün güvenli ve yüksek kaliteli gelişiminin ileriye götürülmesine vurgu yaptı.

Wang, yetkililerin ve işletmelerin, afete maruz kalmış madenlerde ve kömür dışı madenlerde akıllı inşaatı hızlandırması ve güvenlik risklerinin akıllı önleme ve kontrolünün yanı sıra denetim ve yönetim yeteneğini kapsamlı şekilde geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Wang, yıl sonunda kilit önemdeki sektör ve alanlarda işyeri güvenliğinin sağlanması, büyük kazaların kararlı şekilde önlenip kontrol altına alınması ve insanların yaşam ve mülkiyetlerinin etkin şekilde korunmasına yönelik her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.