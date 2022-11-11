Çin Devlet Konseyi Üyesi Orman ve Otlak Yangınlarının Önlenmesinin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong Perşembe günü orman ve otlak yangınlarını önlemek için yoğun çaba gösterilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong Perşembe günü orman ve otlak yangınlarını önlemek için yoğun çaba gösterilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Wang, orman ve otlak yangınlarının önlenmesi ve kontrolü konulu ulusal bir telekonferansta yaptığı konuşmada, büyük yangın olaylarını önlemek ve insanların yaşamlarını ve mallarını ayrıca ulusal ekolojik güvenliği korumak amacıyla güvenliğin önceliklendirilmesi ve önlemlerin odak noktasına alınması için çağrıda bulundu.

Orman ve Otlak Yangın Önleme ve Kontrol Ulusal Genel Merkezi'nin de Başkanı olan Wang, mevcut yangın önleme durumunun son derece karmaşık ve ciddi olduğunu söyledi.

Wang, izleme, erken uyarı ve sorun giderme sistemlerinin güçlendirilmesi, yangın kontrol yeteneklerinin erken bir aşamada artırılması, işyeri güvenliği ve afet önleme ve kontrolü ile ilgili sağlam çalışmaların oluşturulması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.