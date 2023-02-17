Çin Devlet Konseyi Üyesi Deprem Öncesi Hazırlığın Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi üyesi Wang Yong, deprem tahmini ve erken uyarı sisteminin yanı sıra deprem öncesi hazırlığın iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda Devlet Konseyi'nin deprem yardım karargahının da başkanı olan Wang, Perşembe günü Çin Deprem İdaresi ve Çin Deprem Ağları Merkezi'ni teftiş ederken açıklamalarda bulundu.

Wang, deprem tahmininin güncelliğini ve doğruluğunu iyileştirmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek depremlerde tehlike kaynaklarının tespiti için kapsamlı tarama yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Wang, özellikle eski binaların ve halka açık alanların yapısal olarak güçlendirilmesi olmak üzere depreme dayanıklı inşaat projelerinin ilerletilmesi için daha fazla çaba gösterilmesini istedi. Wang ayrıca halk arasında afet zararlarını azaltma bilgisinin yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi gerektiğini de vurguladı.