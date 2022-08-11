Çin Devlet Konseyi Üyesi, 5g Gelişiminde Dışa Açılma ve Kazan-kazan İşbirliği Çağrısında Bulundu

HARBİN, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong, Çarşamba günü, 5G gelişimini hızlandırmak için dışa açılma ve kazan-kazan işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladı. Wang, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki 2022 Dünya 5G Kongresi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 5G ile ilgili yeni altyapıyı iyileştirme, teknolojik inovasyonu teşvik etme ve dijital teknoloji ile reel ekonominin entegrasyonunu kolaylaştırma çabaları için çağrıda bulundu. Çin'in 5G gelişiminde uluslararası temas ve işbirliğini derinleştir eceğini söyleyen Wang, ağ inşası, standartların belirlenmesi, araştırma ve geliştirme, uygulama ve yetenek yetiştirmeye atıfta bulundu. Wang, hem Çinli hem de yabancı işletmelerin Çin'in 5G gelişimine katılımlarında desteklendiğini söyledi. Wang, dünyanın dört bir tarafındaki ülkeleri gerçek çok taraflılığı desteklemeye, siber güvenlikte karşılıklı güveni güçlendirmeye, tek nolojik yeniliklerin faydalarını paylaşmaya ve 5G gelişimi için açık, adil, dürüst ve ayrımcı olmayan bir ortam yaratmaya çağırdı.