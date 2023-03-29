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Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

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BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor, 29 Mart 2023. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor, 29 Mart 2023. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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