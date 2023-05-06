Çin Devlet Konseyi, İleri Düzey İmalat Kümelerinin Gelişimini Hızlandırmanın Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi ileri imalat kümelerinin gelişimini hızlandırmaya yönelik bir yönergeyi görüştü ve kabul etti.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'nun Xiaoshan Bölgesi'ndeki JIE Drive akıllı tesisi, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Han Chuanhao/Xinhua)

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi ileri imalat kümelerinin gelişimini hızlandırmaya yönelik bir yönergeyi görüştü ve kabul etti.

Çin Başbakanı Li Qiang'ın Cuma günü başkanlık ettiği Devlet Konseyi yürütme toplantısında, tüm ülkeyi dikkate alarak, tüm yerel yönetimlerin karşılaştırmalı avantajlarını kullanmalarına rehberlik ederek ve uzmanlaşma ve farklılaşma ile ilgili çalışmaları yoğunlaştırarak ileri imalat kümelerinin geliştirilmesine daha büyük öncelik verilmesi çağrısında bulunuldu.

Toplantıda, geleneksel endüstrilerin dönüştürülmesi ve yükseltilmesinin yanı sıra gelişmekte olan endüstrilerin yetiştirilmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi. Ayrıca teknolojik yenilik ve uygulamayı kolaylaştırmak, ülkenin üst düzey, akıllı ve yeşil dönüşümünü ilerletmek ve yüksek kaliteli işletmelerin sayısını artırmak için de çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi.

Toplantıda, etkin bir piyasa ile aktif bir hükümeti daha iyi bir şekilde birleştirme ve endüstriyel gelişme için sağlam bir ekolojik ortam yaratma sözü verildi.

Toplantıda ayrıca, kırsal alanlarda yeni enerjili araçların daha iyi tanıtılması ve kırsalın canlandırılması için araç şarj altyapısı inşaatının hızlandırılması konusunda düzenlemeler yapıldı.

Kırsal alanlarda yeni enerjili araçların tanıtımını kısıtlayan belirgin darboğazlara odaklanmanın gerekliliğine dikkat çekilen toplantıda, şarj altyapısının inşasının ılımlı bir şekilde ilerletilmesi ve şarj altyapısının inşası, işletilmesi ve bakımında yenilikler yapılması için çaba sarf edilmesi ihtiyacına vurgu yapıldı.

Toplantıda varılan kararlara göre ülke, yeni enerjili araçların satın alınmasını ve kullanılmasını destekleyen politikalarını daha da optimize edecek, işletmeleri arzı zenginleştirmeye teşvik edecek ve kırsal alanlarda yeni enerjili araç pazarının sağlıklı gelişimini desteklemek için güvenlik denetimini güçlendirecek.