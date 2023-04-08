Çin Devlet Konseyi Dış Ticaretteki İstikrarı ve Gelişmiş Yapıyı Teşvik Etmek İçin Önlemleri Görüştü

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang'ın başkanlık ettiği Çin Devlet Konseyi yürütme toplantısında ülkenin dış ticaret ölçeğinin istikrarını ve gelişmiş yapısını desteklemek için politikalar ve önlemler görüşüldü.

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang'ın başkanlık ettiği Çin Devlet Konseyi yürütme toplantısında ülkenin dış ticaret ölçeğinin istikrarını ve gelişmiş yapısını desteklemek için politikalar ve önlemler görüşüldü.

Cuma günü düzenlenen toplantıda, dış ticaretin istikrarlı ölçeğini ve iyileştirilmiş yapısını teşvik etmenin, büyüme ve istihdamı istikrara kavuşturmak, yeni bir kalkınma modelini teşvik etmek ve yüksek kaliteli kalkınmayı ilerletmek için önemli bir destekleyici rol oynadığı kaydedildi.

Toplantının sonucunda, farklı alanlardaki tatbiki sorunlar ışığında, ilgili politikaları zenginleştirmek, uyarlamak ve mükemmelleştirmek, dış ticaretin istikrarını korumak için bir politika bileşimi uygulamak ve işletmelerin siparişleri güvence altına almasına ve pazarı genişletmesine yardımcı olmak için daha fazla çaba gösterileceği belirtildi.

Çin Devlet Konseyi yürütme toplantısında, ülkenin, gelişmiş ekonomilere yaptığı ihracatı istikrara kavuşturmanın yollarını bulacağı ve şirketlere gelişmekte olan ülkelerdeki pazarların yanı sıra Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği gibi bölgesel pazarları keşfetmeye devam etmeleri için rehberlik edeceği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca insansız hava araçlarının uçuşunun düzenlenmesine ilişkin bir taslak da kabul edildi. Kalkınma ve güvenliği koordine etme gereğinin vurgulandığı toplantıda, insansız hava araçlarının uçuşu ve ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi, ilgili endüstrilerin sürdürülebilir ve sağlıklı gelişiminin teşvik edilmesi ve havacılığın, kamu güvenliğinin ve ulusal güvenliğin korunmasına yönelik çaba gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Düzenlenen toplantının sonucunda, mali güçlük çeken ailelerin çocuklarını üniversitede okutma yükünü azaltmaya devam etmek için, devlet tarafından sübvansiyonlu öğrenci kredileri verilmesine yönelik faizsiz ve ertelenmiş anapara geri ödemeleri politikasının sürdürülmesine karar verildi.

Toplantı sonucuna göre, çok sayıda üniversite mezununu işe alan ve yeni mezunların çok kanallı istihdamını teşvik eden şirketlere yönelik politika ve mali desteği artırmak için daha fazla çaba gösterilecek.

Toplantıda mevcut ekonomik toparlanmanın kritik bir dönemde olduğunun altı çizilerek, derinlemesine inceleme ve araştırmalara dayalı olarak ekonomik işleyişin izlenmesi, durum analizi ve karşı tedbir çalışması konularında sağlam çalışmalar yapılması çağrısında bulunuldu.

Toplantıda, piyasa beklentilerini daha da istikrara kavuşturmak, kalkınma güvenini artırmak, sağlam bir büyüme ivmesini sürdürmek ve ekonomik faaliyetlerin sürekli ve genel olarak iyileştirilmesini desteklemek için zamanında pratik ve etkili önlemlerin alınacağı da ifade edildi.