Çin Devlet Konseyi Beijing'deki Hastane Yangınıyla İlgili Soruşturmayı Denetleyecek

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Beijing Changfeng Hastanesi yangınıyla ilgili soruşturmayı Çin Devlet Konseyi İş Güvenliği Komitesi denetleyecek.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Beijing Changfeng Hastanesi yangınıyla ilgili soruşturmayı Çin Devlet Konseyi İş Güvenliği Komitesi denetleyecek.

Çarşamba günkü basın toplantısında, Salı günü Beijing Changfeng Hastanesi'nde çıkan ve bir saat içinde söndürülen yangında ölenlerin sayısı 29'a yükseldiği açıklanmıştı.

Komite, kazayı ele alma ve soruşturmada yerel makamlara rehberlik etmesi için personel gönderecek.

Komite, yangının nedenini hızlı bir şekilde bulmak ve sorumluları belirlemek için ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kazanın hızlı bir şekilde soruşturulmasını istiyor.

Bir ön araştırmaya göre yangına, bir inşaat projesinden çıkan kıvılcımların yanıcı boya kaynaklı uçucuları tutuşturması neden oldu.