Çin Devlet Konseyi 2023 İçin Kilit Görevleri Atadı

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, Başbakan Li Qiang'ın başkanlık ettiği yürütme toplantısında bu yıl gerçekleştirilecek kilit görevlerin onaylandığını ve sorumlu departmanlara atandığını duyurdu.

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, Başbakan Li Qiang'ın başkanlık ettiği yürütme toplantısında bu yıl gerçekleştirilecek kilit görevlerin onaylandığını ve sorumlu departmanlara atandığını duyurdu.

Cuma günü yapılan toplantıda, belirli vergi indirimi politikalarının sürdürülmesine ve optimize edilmesine karar verilirken, tarım, kırsal alanlar ve çiftçilerle ilgili bir çalışma planı kabul edildi ve yoksulluğu azaltma çalışmalarının sonuçlarının sağlamlaştırılmasına ilişkin bir rapor okundu.

Toplantıda sorumlu hükümet organları, atanan 103 görevi ayrıntılı politikalar ve somut adımlarla yerine getirmeye çağırıldı.

Toplantıda ayrıca, bu hükümet organlarının derinlemesine araştırma yapmaları ve politikaların zamanlamasını birincil düzeyde reel duruma dayalı uyarlama gerekliliği belirtildi.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, ülkede ekonomik büyümeye olan güveni güçlendirmek için, etkili oldukları sürece yılda toplam 480 milyar yuanı (yaklaşık 70,2 milyar ABD doları) aşması beklenen bir dizi vergi ve harç indirimine devam edileceği veya bu indirimlerin büyütüleceği belirtildi.

Bu doğrultuda, uygun firmaların Ar-Ge maliyetlerinin toplamının yüzde 175'i yerine iki katının vergiye tabi gelirden düşürülmesine izin verilecek. Böylece bir dönem geçici olan vergi indirimi politikası uzun vadeli bir kurumsal düzenleme haline gelmiş olacak. Ayrıca kömür ithalatındaki sıfır gümrük tarifesi de bu yılın sonuna kadar uzatılacak.

Toplantıda ayrıca tahıl üretiminin yılda 650 milyar kilogramı aşması için sağlam ve ayrıntılı destek sağlanması yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulunuldu. Toplantıda kırsal canlanmanın ilerletilmesinde, kırsal gelirleri artırmak için daha fazla kanal oluşturmak üzere yerel özelliklere sahip kırsal endüstrilerin teşvikinin önemine dikkat çekildi.

Çin, yoksulluğu azaltma kampanyasının sonuçlarını pekiştirmek amacıyla yoksulluğa dönüşü önlemek için geniş çaplı bir çalışma yürütecek. Bu kapsamda mali destekler, proje düzenlemeleri ve yardım politikaları kalkınma odaklı planlanacak ve uygulanacak.