Çin Devlet Kambiyo İdaresi Başkanı: Çin'in Döviz Piyasası Artan Bir Direnç Gösteriyor

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi Başkanı Pan Gongsheng Pazartesi günü, Çin'in döviz piyasasının küresel finans piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen artan bir direnç gösterdiğini bildirdi.

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi Başkanı Pan Gongsheng Pazartesi günü, Çin'in döviz piyasasının küresel finans piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen artan bir direnç gösterdiğini bildirdi.

Financial Street 2022 Forumu Yıllık Konferansı'nda konuşan Pan, "ABD dolarının değer kazandığı önceki iki dönemle karşılaştırıldığında, renminbi (RMB) döviz kuru, 2021'den bu yana ABD doları endeksi dalgalanmalarına karşı daha az duyarlı hale geldi" dedi.

Pan sözlerini, "Küresel olarak, önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan piyasaların para birimleriyle karşılaştırıldığında, RMB'nin değer kaybı ortalama bir seviyede bulunuyor. Dalgalanmalara rağmen, sınır ötesi sermaye akışları genel olarak istikrarlı ve düzenli" diyerek sürdürdü.

Aynı zamanda Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Pan, döviz piyasasının direncini RMB'nin güçlenen iki yönlü dalgalanmasına ve esnekliğine, temel uluslararası ödemeler dengesindeki fazlalığa, gelişen dış borç yapısına ve döviz kurunu finansal riskten koruma araçlarının teşvikine bağladı.

Pan, Çin'in uzun vadeli sağlam ekonomik büyümesinin sağlam temellerine ve iç ve dış makro ortamlardaki olası değişikliklere atıfta bulunarak, ileriye bakıldığında, Çin döviz piyasasının sağlam işleyişini sürdüreceğini belirtti.